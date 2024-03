La grande parade carnavalesque orne le centre-ville carolo de mille couleurs

Cette grande parade et le brûlage du corbeau, qui aura lieu samedi aux alentours de 19h00, sont les formes d'un nouveau folklore à Charleroi, né en 2016 autour des équipes du centre culturel régional L'Eden. Cette nouvelle proposition culturelle et folklorique se veut plus diversifiée et plus inclusive que le carnaval.

Plusieurs semaines avant l'événement, les participants ont eu accès à un grand espace d'upcycling. C'est là qu'ils ont pu concevoir les costumes qu'ils ont portés durant la parade.