La reine Paola et le ministre italien Antonio Tajani présents le 8 août au Bois du Cazier

Le vice-président du conseil italien des ministres et ministre des Affaires étrangères, Antonio Tajani, s'est déjà rendu à plusieurs reprises au Bois du Cazier, notamment lorsqu'il était commissaire européen. Il entretient une "sensibilité tout à fait particulière pour le site et pour les commémorations qui ont une portée majeure pour les peuples italien et belge", a indiqué Federica Favi.

Antonio Tajani a souhaité associer l'Aéronautique militaire italienne, qui fête cette année son centième anniversaire, aux commémorations du 8 août. Il désire par ce biais rendre hommage aux différentes victimes de la catastrophe, principalement aux nombreux Italiens vivant en Belgique. Selon l'ambassadrice italienne, le ministre veut également saluer la famille royale belge et la reine Paola en particulier à travers la figure de son père, le prince Fulco Ruffo di Calabria.