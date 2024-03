Le gérant d'un bar de Charleroi et ses clients voient de la fumée et volent au secours des habitants: "On a commencé à fracturer les portes"

Ce n'est pas un vendredi soir comme un autre, qu'ont passé quelques fêtards à Charleroi, sur la place de la Digue. Vers 2h du matin, le Lockdown Bar vient tout juste de fermer. Le gérant, Alexandre Warrand raconte : "On était devant, on sent une odeur de caoutchouc. Juste en levant la tête, on voit le dégagement de fumée", témoigne-t-il.

Ni une, ni deux, les responsables du bars et les clients prennent les choses en main, afin d'aller porter secours à ses voisins : "J'ai eu des clients assez lucides qui, d'instinct, sont montés. Quand j'ai vu qu'il n'y avait pas de flammes, on a réfléchit deux minutes, on a commencé à fracturer les portes", raconte Alexandre.