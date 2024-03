Le procès de Sergio Siciliano, accusé du meurtre de sa compagne, débute aux assises à Mons

La journée de lundi sera consacrée à la lecture de l'acte d'accusation par l'avocat général, l'interrogatoire de l'accusé et la déposition du juge d'instruction, des enquêteurs et de premiers experts désignés dans le cadre de cette enquête.

Dans l'acte d'accusation, on apprend que l'accusé faisait l'objet de plusieurs plaintes pour harcèlement, déposées par des femmes qui ont partagé sa vie, lesquelles décrivent un homme dangereux, profiteur, violent ou encore instable. Pour les séduire, il se présentait comme un grand chef cuisinier, meilleur ouvrier de France dans l'attente d'une décoration à l'Elysée.

En outre, l'accusé faisait l'objet de six mesures de signalement, de trois plaintes pour harcèlement, qu'il devait être entendu par la justice pour un fait d'attentat à là pudeur et une évasion, et qu'il devait être amené à la prison pour la pose d'un bracelet électronique.