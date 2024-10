Le PS se maintient dans le Borinage

La tendance positive semblait se maintenir pour le PS dans la région du Borinage, alors que le dépouillement est toujours en cours. A Hensies, notamment, le parti est en progression avec un bond en avant de 5 points. "Nous avions 75% des voix aux dernières élections, nous ne pensions plus pouvoir faire mieux et nous en sommes à plus de 80% en 2024, ce qui est une grosse victoire", a expliqué Eric Thiébaut, bourgmestre sortant. Il devrait repartir pour un 5e mandat.