Le trafic ferroviaire fortement perturbé en gare de Tournai

Presque aucun train ne circule en gare de Tournai mercredi matin à la suite de l'arrachement d'une caténaire, signale Infrabel, la société qui gère l'infrastructure ferroviaire. Il n'y a plus de liaison possible vers Mouscron ni vers Lille, en France, ni vers Leuze-en-Hainaut, pour la ligne qui va jusque Bruxelles. Les trains continuent par contre de rouler normalement vers Mons.

Pour une raison encore inconnue, un train a effectué une manoeuvre qui a arraché une caténaire, sur le coup de 5h30, à Tournai. Un incident qui a de "grosses conséquences", selon Infrabel. Il n'y a en effet presque plus de train qui circule en gare de Tournai. Il n'y a dès lors plus de convois qui prennent la direction de Mouscron ou de Lille, en France. Quant à la ligne vers Bruxelles, elle est perturbée entre Tournai et Leuze-en-Hainaut. Les trains circulent en revanche normalement vers Mons, une partie de la gare n'étant pas concernée par les perturbations.

La SNCB a mis en place des navettes de bus.

Les équipes techniques d'Infrabel se trouvent sur place. Elles sont en train de poser un diagnostic précis afin que le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire puisse déterminer la durée des perturbations.