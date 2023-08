Le trafic ferroviaire interrompu ce week-end entre Mons et la Louvière-Sud

Le trafic ferroviaire sera interrompu du vendredi 25 août au lundi 28 août entre Mons et La Louvière-Sud afin de tester la nouvelle signalisation avant sa mise en service, indiquent jeudi Infrabel, la société gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, et la SNCB.

"Cette coupure du trafic est nécessaire afin de réaliser d'ultimes tests de la nouvelle signalisation avant sa mise en service, qui imposera là encore une interruption, le week-end des 14 et 15 octobre", précise Infrabel.

Au cours de ces deux week-ends d'interruption du trafic, et en parallèle à ces travaux de signalisation, diverses équipes techniques d'Infrabel seront mobilisées en de multiples endroits de la ligne. Elles mettront à profit cette interruption du trafic pour réaliser un certain nombre de tâches de maintenance.

Afin de limiter les désagréments, la SNCB déploiera des navettes de bus entre Mons et La Louvière-Sud. La compagnie ferroviaire recommande également aux voyageurs de consulter le planificateur de voyage sur son application ou son site web, où ils peuvent d'ores et déjà trouver les horaires de départ des bus et les temps de parcours adaptés.