L'événement Femmes de Mars revient à Charleroi pour une neuvième édition très complète

Les différents partenaires de Femmes de Mars ont présenté mardi matin à Charleroi la neuvième édition de l'événement. Sa programmation 2024 associera de très nombreux partenaires et rythmera tout le mois de mars dans la métropole wallonne à la lumière du combat pour les droits des femmes.

Femmes de Mars est structuré autour des deux entités : une plateforme d'une trentaine d'associations qui construit l'agenda des événements et le "groupe 8 mars", composé de citoyennes et des citoyens, qui prend plus particulièrement en charge l'organisation de la Journée internationale des droits des femmes.

"Derrière de nombreux événements, il y a tout un travail de cocréation entre partenaires. C'est une dimension importante pour à la fois avoir des créations originales et mêler les publics", a indiqué l'une des coordinatrices de l'évènement, Margaux Joachim.