L'organisation difficile des élections en Hainaut: les Justices de paix mettent en garde

Les Justices de paix du Hainaut alertent lundi par communiqué sur les énormes difficultés rencontrées dans le cadre de l'organisation des élections communales et provinciales, principalement dans le cadre de la constitution des bureaux de vote et de dépouillement. Elles rappellent qu'en plus d'être un devoir civique, la participation pour les personnes désignées est aussi une obligation: "le manquement constitue une infraction pénale susceptible de poursuites judiciaires".