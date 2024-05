Pluie de médailles sous le soleil lors de la 40e édition des Jeux Nationaux

Pas moins de 5.280 médailles ont été remises lors des Jeux nationaux Special Olympics, dont la 40e édition s'est refermée ce samedi après-midi à la Louvière. L'événement, qui a débuté mercredi, a accueilli 3.400 athlètes porteurs d'un handicap mental, 1.200 coaches et 1.750 volontaires.

Pendant ces trois jours de compétitions sous le soleil, les athlètes ont remporté un total de 5.280 médailles dont 946 en or, 910 en argent, 842 en bronze et 2.582 médailles de participation. De quoi donner le sourire aux organisateurs qui dressent un bilan "plus que positif" de cette 40e édition.

"Nous avons pu à nouveau compter sur l'expérience de notre équipe, le soutien des 1.750 volontaires et la joie quotidienne des athlètes pour faire de cette édition un véritable succès", a applaudi le directeur des Jeux, Dominique Dehaene, cité dans un communiqué.