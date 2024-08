Le trafic ferroviaire a repris depuis 13h00 jeudi entre Mons et La Louvière, indique Infrabel. Des retards résiduels restent possibles, précise le gestionnaire.

Le trafic ferroviaire a été interrompu entre 10h00 et 13h00, dans les deux sens entre Mons et La Louvière-Sud en raison de la foudre. Celle-ci s'était abattue sur un système de gestion de la signalisation à Obourg et ce dernier s'était alors mis en mode sécurité.