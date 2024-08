Six ans de prison requis pour des agressions sur deux victimes en état de vulnérabilité

Le ministère public a sollicité jeudi devant le tribunal correctionnel de Charleroi une peine de six ans de prison ferme contre un prévenu poursuivi pour viol, atteinte à l'intégrité sexuelle et incitation à la débauche sur deux victimes en état de vulnérabilité et détention d'images montrant des abus sexuels sur des mineurs d'âge. L'homme, actuellement détenu sous surveillance électronique, reconnaît les faits commis sur la mineure âgée de 15 ans.