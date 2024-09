Suspension du prononcé requise contre 33 prévenus "antispécistes"

Une suspension du prononcé a été sollicitée par le ministère public lundi contre trente-trois prévenus poursuivis devant le tribunal correctionnel de Charleroi pour association de malfaiteurs, destruction de miradors et vols avec effraction d'animaux. Les prévenus se revendiquent être "antispécistes".

Les prévenus, hommes et femmes originaires de diverses régions de la Belgique sont poursuivis pour plusieurs préventions: association de malfaiteurs, destruction de miradors et vols avec effraction d'animaux. Les prévenus ne contestent pas avoir participé aux faits reprochés. Ils sont suspectés d'avoir dérobé des lapins, des faisans et des poules dans plusieurs élevages wallons.

"Il s'agissait de faire bouger les choses, d'agir dans l'absolue nécessité pour les animaux et de mettre fin à toute forme de discrimination envers l'espèce animale. Les animaux doivent être considérés comme des êtres sensibles", a expliqué l'un des suspects en instruction d'audience.