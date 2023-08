Taxis, restaurants, terrasses: la grève des pilotes Ryanair se fait sentir dans les commerces qui gravitent autour de l'aéroport

Les pilotes belges de la compagnie Ryanair sont en grève pour la troisième fois depuis le début de l'été. 44 vols sont annulés ce lundi à l'aéroport de Charleroi. Le mouvement touche 15.000 passagers et représente un important manque à gagner pour les commerçants et l'aéroport.

"Apparemment, il n'y a qu'un taxi qui est sorti depuis 6 heures ce matin", s'inquiète Mustafa. Ce chauffeur de taxi est à l'aéroport depuis 6h30 et trouve le temps long: "On va rester longtemps, ça se voit. Je ne sais pas si on va avoir des clients aujourd'hui." Il envisage même de quitter les lieux. Même son de cloche du côté de Camille qui vend des boissons devant le terminal: "Il y a moins de mouvement, la terrasse est vide, on vend un huitième de ce qu'on pourrait vendre sur une journée. Ce n'est pas agréable, l'impact est assez conséquent."

La zone qui est généralement la plus animée de Gosselies semble bien vide. Et pour cause: 44 vols ont été annulés ce lundi pour la troisième grève des pilotes belges de la compagnie Ryanair cet été.