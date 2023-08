Tournai: un incendie ravage une maison

Venant des casernes de Tournai et de Blaton, deux autopompes, deux camions- citernes, un camion-échelle et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur les lieux.

A l'arrivée des premiers secours, le bâtiment était déjà embrasé. Au moment de l'incendie, l'occupante des lieux, une dame âgée d'une cinquantaine d'années et vivant seule, était absente. Malgré les moyens déployés, cette maison a été détruite par le feu. Les pompiers se sont attachés à préserver des flammes les proches habitations. On ignore pour l'instant les causes de cet incendie.