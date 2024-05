"On a tout perdu": Marie, Frédéric et leur famille au cœur d'un énorme mouvement de solidarité après l'incendie de leur maison

Frédric, Marie et leurs enfants ont vécu un cauchemar, dimanche dernier. Vers 20h, un incendie s'est déclaré dans leur maison. En quelques minutes, le bâtiment s'est embrasé. Ils étaient 6 à l'intérieur, personne n'a été blessé, mais la maison est détruite. Une expérience évidemment traumatisante pour cette famille, qui n'a pas eu le temps de faire grand-chose, si ce n'est de fuir. Le plus vite possible.

À lire aussi Fusillade à Hensies : une peine de 12 ans de prison réclamée par le ministère public

"Il a fallu sortir vite. On ne pense qu'à ça, il faut bien sauver sa peau", confirme Frédéric, le papa. Les pompiers sont intervenus, mais les dégâts sont considérables. Pour les sinistrés, c'est une vie entière qui se retrouve soudainement chamboulée. "Ce qui n'a pas été brûlé par le feu a été foutu par l'eau. Ma femme avait plein de photos de ses parents. Tout est perdu, c'est fini", regrette Frédéric, encore très marqué. "C'est trop dur. On a tout perdu, j'avais des souvenirs de mes parents, de mes grands-parents. Mon mari pareil, les photos de mes enfants, je ne sais même pas si je vais pouvoir les récupérer", confie Marie, la maman.