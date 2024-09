Un acquittement ou des mesures de faveur plaidés pour 33 prévenus "antispécistes"

Les prévenus, hommes et femmes provenant de diverses régions de la Belgique, sont poursuivis pour plusieurs préventions: association de malfaiteurs, destruction de miradors et vols avec effraction d'animaux. Ils ne contestent pas avoir participé aux faits reprochés. Ils sont suspectés d'avoir dérobé des lapins, des faisans et des poules dans plusieurs élevages wallons. "Il s'agissait de faire bouger les choses, d'agir dans l'absolue nécessité pour les animaux et de mettre fin à toute forme de discrimination envers l'espèce animale. Les animaux doivent être considérés comme des êtres sensibles", avait expliqué l'un des suspects en instruction d'audience lundi dernier.

Certains des prévenus ont expliqué avoir commis les vols pour plutôt libérer, désentraver les animaux dans les élevages ciblés ou encore pour ouvrir les barrières les empêchant de circuler librement. La circonstance aggravante d'association de malfaiteurs est également contestée. "On peut parler de militantisme, de lobbying. À travers ces actions, l'intention n'était clairement pas de mettre en danger qui que ce soit", avait développé l'un des avocats à la défense.