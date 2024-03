"Un aplomb pour répondre aux questions, de la nonchalance": attitude étonnante pour Sergio Siciliano, accusé du meurtre de sa compagne

La vie de l'accusé est intimement liée à l'alcool. "J'ai un bon cœur, vous savez, a dit-il ce matin, seulement l'alcool me fait changer de comportement", relate Julien Crête. Le soir des faits, Sergio Siciliano est alcoolisé lorsqu'il frappe la victime de 34 coups de couteau. Un acharnement qu'il ne peut expliquer, une colère noire. Il dit avoir été provoqué, attaqué par la victime, Lucia Valentina. "Elle avait bu, elle aussi. Elle a pété un câble", dit le prévenu.

"Il ne nie pas les faits, dit-il froidement et spontanément. Aucun remords, juste un petit 'je m'en veux' en fin d'interrogatoire."

Pour les avocats de cet accusé, l'objectif sera d'obtenir la peine la moins lourde possible. "Notre position sera d'expliquer aux jurés que ces faits, qui sont horribles, sont intervenus dans un contexte particulier. Et que les 34 coups de couteau et le geste horrible qui a été commis, doivent être remis dans une juste perspective, à la lumière des éléments qui sont objectifs et qui figurent au dossier répressif. C'est ce qu'on va s'attacher à faire, exposer cette situation dans sa globalité pour prendre une décision qui finalement est une décision qui sera juste. Monsieur Siciliano mérite une défense comme n'importe quel accusé et les témoignages qui seront faits et qui ont été fournis, qui figurent au dossier doivent être nuancés et c'est ce qu'on s'attachera également à faire", réagit Salvatore Callari, avocat de Sergio Silvano.