Un bachelier inédit en "écodesign produits" inauguré en septembre à Charleroi

La Haute Ecole Condorcet et la Haute Ecole en Hainaut inaugureront en septembre sur le campus de Charleroi un bachelier en "écodesign produits". Ce cursus, unique en son genre en Fédération Wallonie-Bruxelles, formera des professionnels spécialistes de l'écoconception, une façon de " concevoir et de réaliser des produits et des services qui ont le moins d'impact possible pour l'environnement et la société", selon Carole Bayet, coordinatrice du bachelier.