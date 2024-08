"Un coupe-gorge la nuit": cette commune carolo est en proie à des dégradations de véhicules, la faute à… l'éclairage public?

C'est une très mauvaise surprise qui attendait Catherine lorsqu'elle s'est réveillée mercredi matin. Des malfrats ont pénétré par effraction dans sa voiture: "Voilà comment j'ai retrouvé mon véhicule, plus de volant, plus de contacteur, plus d'airbag, un véhicule inutilisable."

Cette Cellipontine n'est malheureusement pas la seule dans son cas. Dans la commune, ces effractions se comptent par dizaines rien que dans la nuit de mardi à mercredi.