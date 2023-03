Un échangeur pour favoriser la mobilité autour de la Gare Centrale de Charleroi

La Sofico a présenté lundi matin à Charleroi le chantier du futur échangeur qui sera construit à proximité de la Gare centrale et qui permettra de redistribuer les flux de circulation dans la zone et de réduire le trafic de transit.

Le projet prévoit la construction d'une série de nouvelles connexions à partir d'un giratoire aménagé sous l'A503. Celles-ci permettront notamment aux usagers venant du R9 et du R3 de quitter l'A503 vers la gare mais également aux usagers venant de celle-ci de rejoindre l'axe vers le R9 ou le R3.

Des traversées cyclo-piétonnes et des espaces verts aux alentours de l'infrastructure ont été prévus dans le projet.

Estimé à quelque 5,5 millions d'euros, le chantier débutera dans les prochaines semaines pour se terminer en principe au printemps 2024.

"L'infrastructure va tout à la fois permettre d'améliorer l'accès au centre-ville et à la gare, favoriser la multimodalité et rendre les quartiers autour de la gare nettement plus agréables à vivre", a indiqué Philippe Henry, le ministre wallon de la Mobilité.