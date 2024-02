Une Athoise perd la vie dans un incendie: à l'arrivée des pompiers, sa maison était déjà entièrement embrasée

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés mercredi, peu avant 17h45, qu'un incendie s'était déclaré dans une habitation de la rue du Centenaire à Ath. Deux autopompes, deux camons-citernes, un camion-échelle, une ambulance, un SMUR et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur place.

A l'arrivée des pompiers, cette maison à trois façades était déjà entièrement embrasée. Les secouristes n'ont rien pu faire pour sauver l'occupante des lieux qui est décédée. On ignore pour l'instant l'âge de la victime et les causes de l'incendie. Le parquet de Tournai-Mons a été avisé des faits.