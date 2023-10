Une conductrice décède dans une collision frontale à Leuze-en-Hainaut

L'accident s'est produit à la sortie du pont qui surplombe la ligne de chemin de fer faisant la liaison entre Tournai et Bruxelles. À la sortie du virage du pont Festu, une conductrice qui se dirigeait vers Leuze est entrée en collision avec un véhicule qui roulait vers Tournai. "Ce choc frontal a été d'une extrême violence. À notre arrivée sur place, la conductrice, âgée d'une cinquantaine d'années, était déjà décédée dans sa voiture, immatriculée en Belgique. Il n'y a pas eu de désincarcération", a précisé le capitaine Eric Stasik qui a dirigé l'intervention. "Dans l'autre véhicule, une Mercedes, le conducteur n'a pas été blessé", a ajouté l'officier.

Venant des casernes de Blaton et de Leuze, deux véhicules de désincarcération, un camion de balisage et un véhicule de commandement ont été dépêchés par les services de secours sur les lieux. Venant d'Ath, de Leuze et de Blaton, deux ambulances et un véhicule Smur ont été envoyés sur place.

Un expert du parquet de Tournai-Mons a été désigné pour faire la lumière sur les circonstances exactes de l'accident. La route (RN7) était toujours fermée à la circulation vers 13h00. Des déviations ont été mises en place.