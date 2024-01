Une exposition-animation pour le secondaire sur le devoir de mémoire en mars à La Louvière

La cellule "Hainaut Mémoire du Secteur Éducation permanente et Jeunesse" de la Province de Hainaut proposera du 11 au 29 mars à La Louvière une exposition-animation sur les thèmes de la Seconde Guerre mondiale, de la déportation et du génocide.

Le projet, qui sera proposé à l'implantation des Arts et Métiers de l'Athénée provincial de La Louvière, s'adressera particulièrement aux élèves de 4e, 5e et 6e du secondaire général, technique, professionnel et spécialisé, tous réseaux confondus.

L'animation se déroulera en une demi-journée et comprendra le visionnage d'un film sur le thème de la Seconde Guerre mondiale et une visite guidée de l'exposition "Déportation et génocide, une tragédie européenne" du "War Heritage Institute".