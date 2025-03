Alain Beaufays souffre de la maladie d’Alzheimer. Il a quitté son domicile vers 22h30 hier soir, avenue de l’Industrie à Grivegnée.

Il a 75 ans et mesure 1m75; de corpulence mince, il porte une veste bleue et grise, un pantalon gris et des chaussures blanches.

Les personnes, qui l’auraient vu, peuvent téléphoner au 04 340 83 71.