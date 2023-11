"Ça marque les pompiers": quatre enfants et leurs parents perdent la vie dans un dramatique incendie à Huy

Selon les pompiers, il y a 6 victimes. Il s'agit d'un couple ainsi que de leurs quatre enfants. Trois victimes étaient au premier étage de la maison et les trois autres au deuxième étage.

"Il y a 32 ans que je suis chez les pompiers et j'en ai vu de gros incendies avec des morts", dit Christophe Jadot, capitaine des pompiers et commandant des opérations la nuit dernière. "Mais toute une famille comme ça, c'est la première fois. Ca touche, car nous sommes des hommes, des pères de familles, des frères et des maris. Et donc oui, ça marque les pompiers"

Réactions politique