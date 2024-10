"C'est une grande responsabilité": dernier rush pour aménager les bureaux de vote avant ce dimanche

Elle vérifie minutieusement chaque détail. À quelques heures des élections, tout doit être fin prêt. La moindre erreur de Solange pourrait être catastrophique. "C'est une grande responsabilité parce que si tout n'est pas en place, les partis peuvent rouspéter et remettre le scrutin en cause".

Six mois de préparation

Six mois de préparation et des dizaines de renforts et petites mains pour l'organisation d'une élection communale. Ici, ce sont 25 bureaux de vote et 18 de dépouillement qui doivent être en ordre pour demain. "Et nous avons une équipe de femmes d'ouvrage, nous avons une équipe de voirie, nous avons les ouvriers communaux qui sont venus monter les isoloirs, qui ont préparé les bâtiments. Et ici, c'est le gros rush, c'est la dernière ligne droite pour qu'on soit prêt pour demain".