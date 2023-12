Elle ne s'est pas manifestée depuis le 8 novembre dernier: avez-vous vu Katleen, 14 ans?

Le parquet de Liège et Child Focus lancent mardi, à la demande de la police, un avis de recherche pour Katleen Droogmans, une jeune fille de 14 ans qui n'a plus donné signe de vie depuis le 8 novembre. Ce jour-là, elle a quitté l'institut Sainte-Thérèse d'Avila à Chênée vers 10h et ne s'est plus manifestée par la suite.

Katleen mesure 1m65, a les yeux bruns et les cheveux châtains mi-longs, avec deux mèches blondes. Elle porte des lunettes.