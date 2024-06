Face à la vitesse limitée, Chantal se demande quand il sera à nouveau possible de circuler à 80 km/h dans le tunnel de Cointe

Vous l’avez peut-être entendu : cet été, la liaison E25/E40 à Liège sera encore sujette à des fermetures. Face à cela, Chantal nous pose une question concernant le tunnel de Cointe : quand va-t-il être de nouveau possible de circuler à 80 km/h dedans ? Pour rappel, depuis plusieurs mois, la vitesse y est limitée à 50 km/h sur toute la liaison.

La réponse à la question de Chantal est simple : probablement l'an prochain. En cause : des travaux doivent encore être réalisés cette année, et notamment cet été. Une fois que ce sera fait, il y aura des consultations avec la SOFICO, les polices locales et fédérales, la ville de Liège ainsi que le Service Public de Wallonie.