Incendie dans la tour Kennedy: le centre d'accueil a reçu 73 personnes, une centaine de nuits d'hôtel prévues

Le centre d'accueil à la Halle aux Viandes, situé rue de la Goffe à Liège, et le numéro de téléphone gratuit 0800/94.000 restent ouverts de 9h00 à 17h00 pour les habitants de la tour Kennedy et leurs proches. La police précise que "l'accueil, le repas et le suivi des besoins des personnes sinistrées se passent dans les meilleures conditions possibles."

Un guichet unique sera aussi ouvert mercredi à la cité administrative de Liège pour faciliter les démarches administratives des sinistrés.