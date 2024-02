La grève est terminée au TEC Verviers-Liège, les syndicats sont satisfaits: "Les engagements que l’on a eus paraissent énormes"

La grève des TEC à Liège a pris fin ce mardi, à l'issue d'une nouvelle assemblée générale réunissant direction et syndicats. Environ 90% de l'assemblée était satisfaits des engagements de la direction. "Suite à l'assemblée générale de ce matin, les travailleurs ont décidé de reprendre le travail parce que c'était suffisant", nous informe Vincent Van der Weide, syndicat CGSLB au TEC Liège-Verviers.

Pour les travailleurs et syndicats, cette deuxième rencontre semble concluant et ils ont pu obtenir des engagements écrits de la direction du TEC. "Nous avons obtenu tous les écrits que nous voulions, toutes les garanties et même plus que ça (...) Les engagements que l'on a eus paraissent quand même énormes en termes d'investissements. Donc oui, c'est vrai qu'il y a une belle avancée, en tout cas en termes de sécurité. Maintenant, on va voir sur le terrain ce que ça va donner", poursuit Vincent Van der Weide.