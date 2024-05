"L'eau est arrivée plus vite que d'habitude": Didier est inondé pour la troisième fois

Lui aussi nous dit que cette fois-ci, l'eau a atteint des niveaux jamais atteints auparavant. "L'eau est montée plus haut. Elle est arrivée par les égouts et puis elle est montée très rapidement, plus vite que d'habitude."

Après les inondations qui ont touché plusieurs communes de la province de Liège, l'heure est aujourd'hui au nettoyage. Les habitants de Dalhem se réveillent et constatent l'ampleur des dégâts. "J'habite ici et ça fait déjà trois fois en quelques années que j'ai des inondations", nous confie Didier.

"On n'a rien vu comme améliorations par rapport à la commune, je sais bien qu’ils ne sont peut-être pas responsables, mais en attendant, on ne voit pas un geste, on ne voit rien. On a eu des sacs de sable un petit peu. Et puis ce matin, je suppose qu’ils sont un peu partout, comme tout le monde est dans le cas. On n'a encore eu personne", conclut-il.