A Liège, l'hôpital de la Citadelle lance un appel au don de lait maternel: "Il nous reste des fonds de tiroir"

Camille a donné naissance à Issam le mois dernier. Un accouchement par césarienne et donc, impossible pour elle, d’allaiter les premiers jours. C’est le lait d’une autre maman, qui a nourri son bébé prématuré.

Nous vous parlons régulièrement de la pénurie de sang, mais à l'hôpital de la Citadelle de Liège, un appel au don de lait maternel est lancé. Les stocks sont presque vides. Il y a eu moins de dons pendant les vacances, et plus de bébés à nourrir dans le service. Le lait maternel est pourtant, essentiel notamment pour les prématurés.

"C’était très important pour moi. J’avais allaité les deux premiers, et allaiter ce petit troisième était une évidence pour moi. Qu’il ait un lait en attendant, d’une autre maman, m’a beaucoup fait plaisir", confie-t-elle.

"Le lait maternel est recommandé pour tous les enfants car il a beaucoup d’avantages. Mais encore plus pour le bébé prématuré. C’est ceux qui en ont le plus besoin, et c’est ceux qui en reçoivent le moins", indique la pédiatre Virginie De Halleux.

Problème, aujourd’hui, les stocks de l’hôpital sont presque vides. "On fait un appel aux dons de lait maternel car en général, on a trois congélateurs remplis de dons de lait maternel qui tournent. Actuellement, on est en pénurie. Il nous reste des fonds de tiroir", Catheline Kessen, une diététicienne.

Dans cette banque de lait, chaque échantillon est ultra contrôlé avant d’être donné au bébé. La maman donneuse doit donc respecter quelques conditions, notamment que son bébé ait moins de 6 mois. "Il ne faut pas fumer, pas consommer d’alcool et de médicaments contraires à l’allaitement", explique Catherine Rulot, une puéricultrice.