Neige: de nombreux élèves étaient absents ce mercredi matin en province de Liège

D’habitude, les enfants sont rassemblés dans une autre école l’après-midi, pour leur garderie. "Avec la météo, nous avons fait le choix aujourd’hui de les garder en sécurité à l’école, afin qu’ils ne prennent pas de bus". Pour ce jeudi, difficile de connaître la situation. La directrice informera les parents, aux environs de 7h, des conditions sur la route. Si celle-ci est impraticable, les parents devront déposer leurs enfants un peu plus loin et accéder à l’école à pied. "On espère que notre domaine sera dégagé", indique la directrice.

Ce temps fait évidemment le bonheur des enfants. "Ils se réjouissent déjà de pouvoir faire des bonhommes de neige, glisser… Ils sont très contents", conclut la directrice.

Plusieurs écoles perturbées

Mais l'école de Sartet n'est pas la seule à être impactée par la neige et les températures négatives. "Beaucoup d'enfants ne se sont pas présentés. À Liège, à peine la moitié des élèves étaient présents dans certaines classes. Et du côté de Verviers, la ville a tout simplement décidé de fermer les écoles communales", indique notre journaliste. Malgré ces absences, des garderies étaient organisées pour les parents devant se rendre au travail. "Dans certaines écoles, il y avait seulement les professeurs qui étaient présents".