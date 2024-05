Un exploit belge incroyable: une ligne de 2 km tirée à 60 mètres du sol pour battre le record de "highline"

"Ce genre de distance nécessite une expérience d'au moins plusieurs années pour être capable de la traverser. Il faut vraiment s'entraîner pour pouvoir aller sur cette ligne", prévient Richard Walker, membre de l'association Beslack.

C'était vraiment très impressionnant

Par chance, une classe de 3e et 4e primaire passait par là. Les élèves ont pu s'essayer à la discipline sur une sangle plus courte et moins haute. Ils ont aussi été hypnotisés par le spectacle pendant de longues minutes : "On était en train de randonner, on arrive au Tombeau du Géant et on se rend compte qu'il y a une personne sur un fil de 2,5 km de long qui est en train de marcher sur le fil. C'est vraiment impressionnant, apparemment c'est le record. Les enfants n'en reviennent pas", explique une enseignante.

Cette highline sera traversée par les sportifs jusqu'au samedi 1er juin.