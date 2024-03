25 mètres de berge effondrés à Mornimont ne sont toujours pas reconstruits: "Ce n'est pas possible de faire des réparations pérennes dans ces situations"

Au pied du barrage, les 25 mètres de berge se sont effondrés et sont englouties dans la Sambre depuis 3 mois.

En cause, les fortes pluies. Trois crues successives ont endommagé le mur de consolidation. "On a dû réagir en toute urgence et comme vous le voyez, on a remis des blocs de manière à stabiliser la situation en attendant des réparations plus importantes", nous montre Serge Toussaint, porte-parole du Service Public de Wallonie.