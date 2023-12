Brésil, Canada ou encore Martinique: les élèves d'une école namuroise reçoivent des cartes postales de toute la terre et apprennent en voyageant

Les élèves de 4ème année de l'école Saint François à Arsimon, dans la commune de Sambreville, se sont lancés dans un projet "Tour du Monde" cette année.



Ils ont écrit une carte postale pour demander aux personnes qui voyagent de leur écrire et de leur envoyer une carte. Une carte qui a été postée sur la page Facebook de l'école le 7 novembre dernier. Depuis, la publication a déjà été partagée 1600 fois et les élèves ont reçu 27 cartes postales. Beaucoup de cartes viennent d'Europe mais il y en a de plus loin : Canada, Brésil, Martinique,...



L'idée est de leur permettre de voyager à travers ces cartes mais il y a aussi une dimension pédagogique : les élèves révisent leur géographie, leur vocabulaire, les langues. A travers ce projet, les élèves ont découvert l'Atlas et comment l'utiliser. De plus, certaines cartes sont envoyées en langues étrangères et le prof de langues de l'école est alors sollicité pour faire la traduction avec la classe. "Il y a une dimension pédgogique : cela a pu faire découvrir l'Atlas, mais on reçoit aussi des cartes en anglais par exemple".



Dans un premier temps, ce sont des proches qui ont écrit aux élèves mais très rapidement des inconnus ont commencé à leur écrire également. Lorsqu'une adresse est communiquée, les élèves répondent aux personnes qui leur ont écrit. Le projet se poursuivra jusqu'à la fin de l'année scolaire.