"La peur d'être dans le froid": les sans-abri sont logés la nuit, mais que peuvent-ils faire pendant la journée?

Notre équipe s'est rendue au Sauverdias à Jambes, une maison d'accueil qui sert des petits-déjeuners aux personnes en difficulté dès 7h du matin. Ces mêmes personnes ont également pu bénéficier d'un repas chaud pendant le temps de midi. Pas de problème donc ? Si, le lieu ferme ses portes à partir de 15h, après quoi il n'y a pas vraiment de structure pour accueillir les sans-abris qui se retrouvent donc confrontés au froid.

La ville de Namur dit envisager d'élargir les horaires d'ouverture d'un autre centre d'accueil, plus tard dans l'après-midi, ainsi que les dimanches et les jours fériés. Mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment de solution. Avec les températures actuelles, Jérémy a particulièrement peur: "On ne peut pas aller à la gare sinon on se fait éjecter par Sécurail. Il n'y a plus de structure pour se réchauffer, il n'y a plus de structure pour aider les gens. La peur d'être dans le froid, d'où on va aller de ce qu'on va faire, c'est beaucoup ça le problème, le reste ça va", témoigne-t-il.