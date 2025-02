Le CHR de Namur lance le parcours FAST pour les blessures au genou : voici en quoi il va révolutionner le traitement des patients

Le CHR de Namur et d'Auvelais lance le parcours FAST pour les blessures au genou. Concrètement, cela signifie que si un patient arrive avec un problème au genou, il sera pris en charge en priorité si la blessure est jugée grave. L'objectif est de permettre de le soigner plus rapidement et de favoriser une meilleure récupération.

Cela fait maintenant 10 mois que Laura galère depuis sa blessure sur un terrain de rugby. En cause : un traitement qui n’a pas été initié assez rapidement. "Je serais peut-être déjà sur un terrain de rugby aujourd’hui si j’avais été prise en charge plus tôt", constate-t-elle.

C’est pour éviter ce genre de situation que le parcours FAST a été mis en place, et Geoffroy Hallet, kinésithérapeute, y voit déjà un intérêt. "Cela permet d’orienter rapidement le patient dans un circuit de soins continu, où il bénéficie d’un bilan plus rapide qu’auparavant, notamment grâce à un accès à l’imagerie et à un spécialiste plus efficace", explique-t-il.