Ouverture de la chasse en Wallonie: la région wallonne lance une nouvelle application pour éviter les accidents

En ce début de saison, Caroline le sait : il faut s'organiser avec les chasseurs pour éviter tout incident. "Nous, on a de la chance à ce niveau-là. On est toujours en contact direct avec eux. (…) On est toujours au courant des zones de chasse, et alors on organise nos circuits en fonction des zones où ils vont chasser", explique-t-elle.

Ce premier octobre, c'est l'ouverture généralisée de la chasse en Wallonie. À Loyers, en province de Namur, les conditions sont optimales pour les chasseurs, mais aussi pour les promeneurs et les sportifs. Cependant, pour éviter les accidents, la région wallonne lance un nouveau site internet. Son nom ? ChasseOnWeb. Celui-ci permet de voir les zones à risques, notamment celles où se trouvent les zones de chasse.

À quelques centaines de mètres de chez elle, Alain Goffart attend le chevreuil. Il chasse depuis 40 ans, et la sécurité, c'est le mot d'ordre. "On a comme consigne de bien vérifier nos angles. (…) J'ai eu l'occasion de tirer sur un chevreuil, mais je ne l'ai pas fait parce qu'il y avait des chevaux et des gens".

En plus de la nouvelle application, des affiches rouges indiquant le début d'une zone de chasse sont affichées un peu partout. "Nous demandons de respecter l'affiche et de ne pas l'arracher. Parce que si les passants les enlèvent, non seulement ils se mettent en danger, mais également les autres promeneurs", explique Benoit Petit, président du Royal Saint-Hubert club de Belgique.