"Le Gilles est éminemment masculin": des femmes défileront au Carnaval de Binche et créent la polémique

Ce groupe de femmes, dont les cofondatrices sont Bénédicte Rasseaux et Violette Dufour, souhaite aller plus loin et intégrer officiellement les cortèges du dimanche et du mardi gras. Mais pour l’instant, cette reconnaissance leur est refusée.

Si certaines réactions sont favorables, d’autres sont plus hostiles. Des Gilles ont menacé de ne plus participer au carnaval si une société féminine venait à voir le jour. "Ce qu’il faut qu’elles comprennent, c’est qu’on ne change pas des traditions centenaires en quelques coups de cuillère à pot", insiste Didier Rombaux.

Une nouvelle société féminine en gestation

Malgré ces résistances, le groupe ne baisse pas les bras. Son objectif n’est pas d’endosser le costume de Gilles, mais bien de créer un nouveau personnage féminin, en accord avec les autres sociétés traditionnelles (Gilles, Paysans, Arlequins, Marins et Pierrots). "Une société de fantaisie, ça veut dire qu’on ne veut pas être Gilles. Ça, c’est clair et évident. Pour nous, le Gilles est éminemment masculin", explique Bénédicte Rasseaux.