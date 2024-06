Compléments alimentaires: Test Achats met en garde contre leur mauvaise utilisation

Les compléments alimentaires suscitent de nombreuses questions quant à leur efficacité, leur sécurité et leur contrôle. Julie Frère, porte-parole de Test Achats, apporte un éclairage sur ce marché en plein essor et met en garde contre les risques potentiels liés à leur consommation.

Les compléments alimentaires, ces produits qui se présentent sous forme de gélules, capsules ou poudres et sont censés compléter notre alimentation, sont de plus en plus présents dans notre quotidien. Selon Julie Frère, porte-parole de Test Achats, ils sont destinés à maintenir un apport en certains nutriments, éviter des carences ou les corriger, mais l'organisation met en garde contre un marketing agressif et des promesses exagérées. En effet, un récent sondage révèle que plus de la moitié des Belges consomment des compléments alimentaires, souvent sans avis médical préalable.

Des magasins qui ne sont pas formés

Julie Frère souligne également les risques potentiels liés à la consommation de compléments alimentaires. Test Achats met en garde contre les possibles interactions avec des médicaments, le risque de surdosage pouvant entraîner des effets concrets sur la santé, ainsi que la moindre rigueur des contrôles de sécurité et d'efficacité par rapport aux médicaments. "Cela nous inquiète parce que 40 % des gens qui consomment des compléments alimentaires pensent qu'ils sont toujours sans danger. Mais il faut savoir qu'en fait, les compléments alimentaires peuvent interagir avec des médicaments", indique Julie Frère. Elle prend l'exemple du millepertuis, une plante : "C'est un complément alimentaire qui peut interagir avec la pilule contraceptive. Ce qu'on a constaté lors d'un mystery shopping il y a quelques mois, on a envoyé des enquêtrices en pharmacie d'une part et d'autre part dans des magasins plutôt diététiques, elles ont dit 'je prends la pilule contraceptive, je voudrais du millepertuis'. Dans 16 pharmacies sur 19, donc la grande majorité, les pharmaciens ont indiqué qu'il y avait une possibilité que ça réduise l'effet de la pilule contre seulement 7 magasins sur 20 de diététiques qui l'ont signalé".