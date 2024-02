L'inflation dépasse les 3% plus vite qu'attendu: voici les produits dont le prix a augmenté

L'inflation poursuit sa progression et est passée de 1,75% en janvier à 3,20% en février, annonce mercredi l'office de statistiques Statbel. Elle n'a plus été aussi élevée depuis août dernier (4,09%). Sur la base de l'indice santé, l'inflation s'élève à 3,22%, contre 1,71% en janvier et 1,28% en décembre.

"C’est la première fois en cinq mois que nous repassons au-dessus de 2 %", a expliqué Stijn Baert, professeur d’économie du travail, interrogé par nos confrères de Het Laatste Nieuws. "En fait, ce n’est pas une très bonne nouvelle. L’objectif de la Banque centrale européenne est de maintenir l’inflation autour de 2 %. Les prix sont alors plus ou moins sous contrôle et nous restons à l’écart d’une inflation négative."

L'inflation sous-jacente, qui ne tient pas compte de l'évolution des prix des produits énergétiques et des produits alimentaires non transformés, diminue par contre pour le 9e mois consécutif et atteint 4,25% en février, contre 4,70% en janvier et 5,47% en décembre.

L'inflation des produits alimentaires (y compris les boissons alcoolisées) diminue également pour le 11e mois d'affilée et s'établit à 4,65% contre 6,58% en janvier.