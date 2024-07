Vinted écope d'une amende de plus de 2,3 millions d'euros: que reproche-t-on à l'application?

L'autorité lituanienne de protection des données a infligé mardi une amende de plus de 2,3 millions d'euros à Vinted, spécialiste de la seconde main, après des plaintes déposées notamment en France, a annoncé mercredi la Cnil, le gendarme de la vie privée des Français.

Les plaintes françaises ont été communiquées à l'autorité lituanienne de protection des données, compétente pour mener les investigations sur ce dossier, et qui a sanctionné Vinted.

Dans un communiqué, la Commission nationale informatique et libertés (Cnil) indique que cette amende de 2.385.276 euros intervient après de nombreuses plaintes déposées notamment en France (son principal marché en nombre de clients) à partir de 2020 contre l'entreprise basée en Lituanie, "portant majoritairement sur des difficultés rencontrées par les personnes dans l'exercice de leur droit à l'effacement des données."

Selon l'autorité, elle a également mis en place un système de "bannissement furtif", qui consiste à "rendre invisible pour les autres utilisateurs l'activité d'un utilisateur considéré comme malveillant (qui ne respecte pas les règles de la plateforme), sans que ce dernier ne s'en aperçoive, dans le but de l'inciter à quitter la plateforme".

Parmi les manquements retenus, la Cnil indique que la plateforme n'a pas traité "de manière loyale et transparente" les demandes d'effacement de données personnelles des utilisateurs.

Enfin, Vinted n'a pas pu prouver qu'il avait correctement répondu à des demandes de droit d'accès aux données personnelles de clients.

Cette procédure s'est faite en coopération avec les autorités polonaises, néerlandaises et allemandes, a également indiqué la Cnil.

Créée à Vilnius en 2008 par les Lituaniens Justas Janauskas et Milda Mitkute, la plateforme Vinted est accessible via une application mobile ou un navigateur internet et compte environ 50 millions d'utilisateurs actifs mensuels dans le monde.