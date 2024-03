La tête dans les étoiles: on peut désormais envisager "une présence durable sur la lune"

Passioné par l'espace, Luc Gilson évoque 5 grandes thématiques à travers ses vidéocast La tête dans les étoiles. Le premier épisode est consacré à la lune, en compagnie de Pierre-Emmanuel Paulis, instructeur Euro Space Center et Président de la "Mars Society Belgium".

Pierre-Emmanuel Paulis a partagé des perspectives sur le retour imminent de l'humanité sur la Lune. Cette mission, riche en histoire et promesse, relance l'intérêt mondial pour l'exploration spatiale.

Et de rappeler que ces missions étaient fortement influencées par le contexte géopolitique de la Guerre Froide : "Les Soviétiques avaient lancé le premier satellite, Spoutnik, et les premiers êtres vivants dans l'espace. Les États-Unis, sous Kennedy, ont compris l'importance stratégique de la conquête spatiale." Cette rivalité a engendré des dépenses astronomiques, mais a également propulsé les États-Unis en tant que vainqueurs de cette course à la lune.

Les missions Apollo ont marqué des avancées significatives, mais ont été de courte durée : "Les coûts étaient énormes, et après avoir atteint la Lune, les questions se posaient sur la viabilité de continuer ces missions", explique Pierre Emmanuel Polis. Finalement, le programme a été raccourci, avec les missions Apollo 18 à 20 annulées, laissant certains astronautes sans la chance de fouler le sol lunaire.

Malgré les preuves accablantes, des théories du complot ont émergé, remettant en question les alunissages. Pierre Emmanuel Polis est catégorique : "Ces théories sont infondées. Les preuves de notre présence sur la Lune sont indiscutables." Il souligne que, si les Américains n'avaient pas réellement atteint la Lune, les Soviétiques l'auraient certainement dénoncé.