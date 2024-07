Second tour historique des législatives en France: Gabriel Attal vote près de Paris

Les électeurs peuvent se rendre aux urnes jusqu'à 18H00 ou 20H00 dans les grandes villes, heure à laquelle se dessineront les premiers résultats. 76 députés ont été élus dès le premier tour et il en reste 501 à désigner.

10h12

La gauche en force dans l'arc Antilles-Guyane

Lors du second tour des élections législatives outre-mer, la gauche a raflé la mise samedi en Guyane, Martinique et Guadeloupe, où le RN a été contrecarré. Certains résultats ne sont pas encore connus, notamment en Nouvelle-Calédonie, à La Réunion et à Mayotte, où l'on vote ce dimanche.