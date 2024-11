Trump annonce être le 47e président des États-Unis: "Nous avons écrit l'histoire"

08h59 Emmanuel Macron félicite Donald Trump Sur le réseau social X, le président français a déjà adressé un message de félicitations à Donald Trump : "Félicitations Président Donald Trump. Prêt à travailler ensemble comme nous avons su le faire durant quatre années. Avec vos convictions et avec les miennes. Avec respect et ambition. Pour plus de paix et de prospérité", a-t-il écrit. Un message qui intervient alors que la victoire de Donald Trump n'a pas encore été officialisée. Pour l'heure, seule la chaîne Fox News annonce sa victoire, ainsi que le candidat républicain dans son discours.

08h25 Donald Trump s'exprime Le candidat républicain Donald Trump a déjà revendiqué la présidence des États-Unis lors de son discours prononcé depuis son QG en Floride. "Nous avons écrit l'histoire [...] Ce sera l'âge d'or de l'Amérique", a-t-il déclaré à ses supporters. Il s'agit "d'une magnifique victoire qui nous permet de redonner sa grandeur à l'Amérique". Il a remercié "le peuple américain pour cet honneur extraordinaire" de l'avoir élu 47e président des États-Unis. "Je me battrai pour vous avec la moindre des fibres de mon corps. Nous avons besoin d'une Amérique forte et sûre que vos enfants méritent", a-t-il poursuivi. Le candidat républicain a déjà remporté 267 grands électeurs, contre 224 pour la candidate démocrate Kamala Harris. Le milliardaire a conquis les États cruciaux de Pennsylvanie, de Géorgie et de Caroline du Nord. Sa déclaration a légèrement anticipé les résultats des élections. Il ne dispose pas encore des 270 voix électorales nécessaires pour remporter la présidence, même s'il semble très peu probable qu'il perde. À lire aussi "C’est un immense honneur": Donald Trump revendique "une victoire politique jamais vue" aux Etats-Unis

08h05 Les médias américains confirment la victoire de Trump en Pennsylvanie Donald Trump a remporté mercredi une victoire cruciale dans l'Etat-clé de Pennsylvanie, gros lot en termes de grands électeurs et l'un des plus disputés de la course à la présidentielle, selon les projections des médias américains CNN et NBC. Le républicain s'y était imposé d'un rien en 2016, et Joe Biden l'avait repris sur le fil en 2020. Sa rivale cette année, la démocrate Kamala Harris, avait terminé sa campagne dans cet Etat, sans lequel ses chances d'élection s'amenuisent grandement.



08h05 Les partisans de Kamala Harris gardent espoir "C'était inconclusif ce soir, nous ne savons pas les résultats de l'élection, nous devons attendre jusqu'à demain", estime un partisan de Kamala Harris. "Tout le monde s'est retiré parce qu'on espérait vraiment voir la présidente Harris". Dans le clan démocrate, l'espoir est toujours présent tant que la comptage des votes n'est pas terminé.

07h57 La chaîne conservatrice Fox News donne l'Etat clé de Pennsylvanie acquis à Donald Trump La chaîne conservatrice Fox News, traditionnellement une caisse de résonance pour les militants de Donald Trump, donne le candidat républicain vainqueur de la présidentielle américaine. Mais est le seul média à donner un résultat final pour le moment. Le très disputé Etat-clé de Pennsylvanie serait acquis au candidat républicain, selon cette chaine. Cet Etat dispose de 19 grands électeurs, ce qui en fait le plus conséquent de la poignée d'Etats pivots, qui sont à même de faire pencher le scrutin vers un parti ou un autre. Fox assure que c'est aussi le cas au Wisconsin. Deux autres Etats-clés se sont déjà prononcés en faveur de Donald Trump, selon les pronostics des médias américains. Toutefois à ce stade, seule la chaine Fox News a déjà conclu que le républicain battait sa rivale Kamala Harris.

07h43 "Le peuple américain a donné à Donald Trump un mandat très clair pour le changement ce soir", réagit Elon Musk Allié de Donald Trump dans cette campagne présidentielle, Elon Musk a réagi aux premiers résultats des élections américaines, sur le réseau social X : "Le peuple américain a donné à Donald Trump un mandat très clair pour le changement ce soir", a-t-il écrit. The people of America gave @realDonaldTrump a crystal clear mandate for change tonight — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2024

07h39 Fermeture des derniers bureaux de vote Les derniers bureaux de vote ont fermé en Alaska. Tous les bureaux sont donc désormais fermés sur tout le territoire américain. Cependant, les dépouillements des bulletins se dérouleront encore au fil des jours à venir. Selon les projections de l'Associated Press, le candidat républicain, et ancien président américain, Donald Trump dispose de l'appui de 247 grands électeurs contre 210 pour son adversaire démocrate Kamala Harris. Le vainqueur de l'élection présidentielle doit atteindre 270 grands électeurs sur les 538 que compte le collège

07h31 Trump se fait attendre Devant le centre de convention où se tient sa grande soirée électorale, depuis trois heures, la police a totalement barricadé le site. Même les supporters du candidat républicain se demandent un petit peu ce qu'il se passe, mais donc pour l'instant, personne n'a vu Donald Trump. Peut-être est-il déjà arrivé sur place par une route dérobée... Les supporters sont en revanche toujours bien sur place, de même que les médias du monde entier aussi.

06h58 Les républicains regagnent le contrôle du Sénat américain Les républicains ont repris mercredi le contrôle du Sénat américain, jusqu'ici aux mains des démocrates, en gagnant une majorité d'au moins 51 sièges sur 100, selon les projections des médias Fox News et NBC. Le contrôle du Sénat, avec le celui de la Chambre des représentants encore non connu, est un enjeu majeur des élections législatives organisées en parallèle du scrutin présidentiel. La marge de manoeuvre du prochain président dépendra largement des lois qu'il pourra ou non faire adopter au Congrès.



06h55 Nouveau point sur les États remportés par Harris et Trump : 243 pour le républicain et 194 pour la démocrate Voici les Etats déjà remportés par les deux candidats à la présidentielle américaine, le républicain Donald Trump et la démocrate Kamala Harris, selon les projections des grands médias américains.

Pour l'instant, Donald Trump fait la course en tête avec 243 grands électeurs, contre 194 pour Kamala Harris. TRUMP (243) Alabama (9)

Arkansas (6)

Caroline du Sud (9)

Caroline du Nord (16)

Dakota du Nord (3)

Dakota du Sud (3)

Floride (30)

Géorgie (16)

Idaho (4)

Indiana (11)

Iowa (6)

Kansas (6)

Kentucky (8)

Louisiane (8)

Missouri (10)

Mississippi (6)

Montana (4)

Ohio (17)

Oklahoma (7)

Tennessee (11)

Texas (40)

Utah (6)

Virginie-Occidentale (4)

Wyoming (3) HARRIS (194) Californie (54)

Colorado (10)

Connecticut (7)

Delaware (3)

Hawaï (4)

Illinois (19)

Maryland (10)

Massachusetts (11)

New York (28)

Nouveau-Mexique (5)

Oregon (8)

Rhode Island (4)

Vermont (3)

Virginie (13)

Washington D.C. (3)

Etat de Washington (12)



06h46 Kamala Harris ne s'exprimera pas aujourd'hui Kamala Harris ne s'exprimera pas aujourd'hui, annonce Cedric Richmond, co-directeur de campagne de la candidate démocrate. Il a cela dit assuré qu'elle s'adresserait "à la nation" dans la journée. "Il y a encore des voix à compter", a-t-il justifié dans une déclaration très courte et sobre, alors que les partisans de la candidate démocrate rassemblés depuis le début de soirée à l'université historiquement noire de Howard avaient déjà commencé à quitter les lieux, dans une ambiance devenue de plus en plus sombre au fil des heures. À lire aussi Présidentielle américaine 2024: Kamala Harris ne s'exprimera pas dans l'immédiat

06h43 Donald Trump est arrivé au centre de convention avec 2 heures de retard Donald Trump est arrivé au centre de convention avec 2 heures de retard, il s'apprête à s'exprimer.

06h39 Trump remporte l'Etat-clé de Géorgie, deuxième revers pour Harris Donald Trump a remporté mercredi l'Etat de Géorgie, l'un des plus disputés de la course à la Maison Blanche, selon les médias NBC et CNN, le républicain infligeant ainsi un nouveau revers à sa rivale Kamala Harris après avoir déjà gagné la Caroline du Nord. L'État pivot de Géorgie, qui avait été favorable aux démocrates en 2020, a cette fois choisi Donald Trump, ont projeté CNN et NBC News. Le candidat républicain remporte ainsi 16 grands électeurs, établissant son total à 246 sur les 270 nécessaires pour être élu président des États-Unis. Kamala Harris dénombre pour sa part 216 grands électeurs, mais n'a remporté aucun État-clé jusqu'ici. Il s'agit du second État-clé, ou "swing state" en anglais, remporté par Donald Trump, après sa victoire en Caroline du Nord, ce qui constitue un revers pour Kamala Harris.

06h26 Harris remporte la Virginie et le Nouveau Mexique Dans la course au poste de président des États-Unis, la Virginie et le Nouveau Mexique reviennent à la candidate démocrate Kamala Harris, ont projeté Associated Press et Fox News. La victoire du camp démocrate en Virginie a également été rapportée par NBC News. Avec ces nouvelles prédictions, Kamala Harris franchit la barre des 200 grands électeurs et se situe désormais entre 205 et 211 grands électeurs, selon les estimations des principaux médias américains. Donald Trump est pour sa part signalé entre 227 et 232 grands électeurs. Un minimum de 270 grands électeurs est nécessaire pour prétendre à la Maison Blanche.

06h21 Voici les 3 Etats clés sur lesquels Kamala Harris concentre ses espoirs La directrice de campagne de Kamala Harris a reconnu mardi soir que le "chemin le plus clair" pour l'emporter passait par le Wisconsin, la Pennsylvanie et le Wisconsin, soit seulement trois Etats clés sur les sept en jeu, selon un message à ses équipes. À lire aussi Présidentielle américaine 2024: voici les 3 Etats clés sur lesquels Kamala Harris concentre ses espoirs

06h02 Kamala Harris devrait s'exprimer rapidement: bon ou mauvais signe ? Pour Stéphanie Quintoa, porte-parole des democrates en Belgique, Kamala Harris devrait s'exprimer rapidement et c'est plutôt bon signe d'après elle.

05h57 Le point sur les Etats déjà remportés par Harris et Trump Voici les Etats déjà remportés par les deux candidats à la présidentielle américaine, le républicain Donald Trump et la démocrate Kamala Harris, selon les projections des grands médias américains. Pour l'instant, Donald Trump fait la course en tête avec 227 grands électeurs, contre 172 pour Kamala Harris. TRUMP (227) Alabama (9)

Arkansas (6)

Caroline du Sud (9)

Caroline du Nord (16)

Dakota du Nord (3)

Dakota du Sud (3)

Floride (30)

Idaho (4)

Indiana (11)

Iowa (6)

Kansas (6)

Kentucky (8)

Louisiane (8)

Missouri (10)

Mississippi (6)

Montana (4)

Ohio (17)

Oklahoma (7)

Tennessee (11)

Texas (40)

Utah (6)

Virginie-Occidentale (4)

Wyoming (3) HARRIS (189) Californie (54)

Colorado (10)

Connecticut (7)

Delaware (3)

Hawaï (4)

Illinois (19)

Maryland (10)

Massachusetts (11)

New York (28)

Oregon (8)

Rhode Island (4)

Vermont (3)

Virginie (13)

Washington D.C. (3)

Etat de Washington (12)



05h54 Donald Trump en tête: "Il faut rester prudent encore à ce stade" "Il faut rester prudent encore à ce stade", indique Serge Jaumain, historien spécialiste des États-Unis. "Il y a toute une série de petits États, d'États ruraux, dans lesquels le dépouillement se fait plus rapidement. Il faut attendre les résultats des grandes villes et surtout, il va falloir attendre évidemment les résultats des sept swing states", a-t-il expliqué. "Pour le moment, les choses vont assez vite, mais en réalité, c'est dans la dernière ligne droite qu'il faudra voir comment cela va se passer et notamment dans les swing states. Les grandes villes font généralement la différence. Et on sait que dans les villes, on vote plutôt démocrate, tandis que dans les campagnes, plutôt républicain. Il faut rester prudent, je pense, encore à ce stade", a-t-il précisé.

05h28 Donald Trump remporte la Caroline du Nord, premier État Clé Donald Trump remporte la Caroline du Nord, premier État clé. En remportant la Caroline du Nord, le candidat républicain Donald Trump s'impose dans un premier État-clé, ou "swing state", selon les projections d'Associated Press, sur base de 90% des bulletins dépouillés. Cet État fait partie des États indécis qui peuvent déterminer l'issue du scrutin présidentiel. Une victoire en Caroline du Nord permet à Donald Trump de compter sur le soutien de 16 grands électeurs sur les 270 nécessaires pour accéder à la Maison Blanche. Il dispose à ce stade de 230 grands électeurs en sa faveur contre 187 pour la candidate démocrate Kamala Harris. L'Iowa et le Kansas également en faveur de Trump : les bastions républicains de l'Iowa et du Kansas (centre) resteront en faveur de Donald Trump dans la course à la présidence des États-Unis, ont annoncé les principaux médias américains dans leurs projections.

05h20 Donald Trump en bonne voie dans les États-clés Les résultats de l'élection présidentielle américaine arrivent au compte-gouttes, alors que les projections des principaux médias américains dévoilent au fil de la nuit, États par États, lesquels devraient être en faveur de la candidate démocrate Kamala Harris ou son adversaire républicain Donald Trump. Aucune projection n'a toutefois encore été proposée concernant les États-clé, les "swing states", qui peuvent faire pencher le résultat électoral d'un côté comme de l'autre. Le dépouillement provisoire confirme en effet des résultats serrés entre les deux candidats à la Maison Blanche, mais avec un léger avantage pour Donald Trump. Voici les résultats provisoires, État par État: Géorgie (16 grands électeurs) : Après le dépouillement de près de 90% des votes, Donald Trump, avec près de 51% des suffrages, compte une avance de près de 140.000 voix sur Kamala Harris, pointée à près de 48,2%.

Caroline du Nord (16) : L'avantage de Donald Trump dans cet État est d'environ 130.000 voix alors qu'il reste près de 15% des votes à dépouiller. Le républicain dispose d'environ 50,7% des suffrages, contre 48,1% pour sa rivale.

Pennsylvanie (19) : Le dépouillement de 66% des voix montre un avantage de 110.000 voix pour le candidat républicain, qui mène au score avec 50,7% alors que la démocrate est signalée à 48,3%.

Virginie (13) : La vice-présidente mène provisoirement d'environ 52.000 voix sur l'ancien résident de la Maison Blanche et pointe à près de 50%, contre 48,4% pour le républicain. Il reste encore près d'un quart des votes à dépouiller.

Arizona (11) : La lutte est serrée dans cet État : à la moitié des votes décomptés, Donald Trump ne mène que par 3.000 voix contre Kamala Harris. Les deux candidats obtiennent autour de 49,6%.

Michigan (15) : Le candidat républicain pointe en tête avec plus de 80.000 voix d'avance sur sa rivale démocrate, mais il reste encore plus de 70% des suffrages à compter. L'ancien président dispose provisoirement de 51,7% des voix contre 46,5% pour la vice-présidente.

Wisconsin (10) : Après le dépouillement de plus de 60% des voix, on ne compte que près de 55.000 voix de différence entre Donald Trump (50,6%), légèrement en tête, et Kamala Harris (47,8%).



05h18 Nouveau point sur les Etats déjà remportés par Harris et Trump Voici les Etats déjà remportés par les deux candidats à la présidentielle américaine, le républicain Donald Trump et la démocrate Kamala Harris, selon les projections des grands médias américains. Pour le moment, aucun candidat n'a remporté un Etat-clé pouvant basculer tant d'un côté que de l'autre, et donc décisif pour le résultat final de l'élection. TRUMP (211) Alabama (9)

Arkansas (6)

Caroline du Sud (9)

Dakota du Nord (3)

Dakota du Sud (3)

Floride (30)

Idaho (4)

Indiana (11)

Iowa (6)

Kansas (6)

Kentucky (8)

Louisiane (8)

Missouri (10)

Mississippi (6)

Montana (4)

Ohio (17)

Oklahoma (7)

Tennessee (11)

Texas (40)

Utah (6)

Virginie-Occidentale (4)

Wyoming (3) HARRIS (153) Californie (54)

Colorado (10)

Delaware (3)

Illinois (19)

Maryland (10)

Massachusetts (11)

New York (28)

Oregon (8)

Rhode Island (4)

Vermont (3)

Washington D.C. (3) À lire aussi Trump ou Harris ? Les résultats des élections américaines actualisés en temps réel

05h05 Harris remporte la Californie, Trump l'Idaho et l'Iowa Kamala Harris a remporté mardi, sans surprise, la Californie et ses 54 grands électeurs, tandis que Donald Trump l'emporte dans deux autres Etats, l'Idaho et l'Iowa, selon les projections des médias américains. Ces nouvelles victoires portent le total de grands électeurs à 211 pour l'ancien président républicain et 145 pour la vice-présidente démocrate. Il en faut 270 pour remporter l'élection présidentielle américaine.

05h02 Sans preuve, Donald Trump évoque des "fraudes massives" à Philadelphie Donald Trump a évoqué mardi sur son réseau Truth Social des "rumeurs" selon lesquelles les opérations de vote à Philadelphie étaient parasitées par des "fraudes massives", sans apporter la moindre preuve à ces accusations. À lire aussi Présidentielle américaine 2024: sans preuve, Donald Trump évoque des "fraudes massives" à Philadelphie

05h00 Ambiance tendue dans les QG de Donald Trump et Kamala Harris C'est à l'université d'Howard, à Washington, que Kamala Harris passe sa soirée électorale, là où elle a étudié. ©AFP ©AFP Le QG de Donald Trump est quant à lui installé en Floride, à West Palm Beach. ©AFP ©AFP

04h55 Harris ou Trump? Suspense total aux États-Unis où la nuit va être longue La nuit promet d'être longue: les résultats tombent au compte-gouttes mardi sans qu'un vainqueur évident ne se dégage dans le duel haletant entre Kamala Harris et Donald Trump pour la Maison Blanche. À lire aussi Présidentielle américaine 2024: Donald Trump enlève un 2e État clé, Kamala Harris n'a pas encore remporté de "swing state"

04h19 Trump en est à 201 grands électeurs, Harris à 91 Voici les Etats déjà remportés par les deux candidats à la présidentielle américaine, le républicain Donald Trump et la démocrate Kamala Harris, selon les projections des grands médias américains. Pour le moment, aucun candidat n'a remporté un Etat-clé pouvant basculer tant d'un côté que de l'autre, et donc décisif pour le résultat final de l'élection. TRUMP (201) Alabama (9)

Arkansas (6)

Caroline du Sud (9)

Dakota du Nord (3)

Dakota du Sud (3)

Floride (30)

Indiana (11)

Kansas (6)

Kentucky (8)

Louisiane (8)

Missouri (10)

Mississippi (6)

Montana (4)

Ohio (17)

Oklahoma (7)

Tennessee (11)

Texas (40)

Utah (6)

Virginie-Occidentale (4)

Wyoming (3) HARRIS (91) Colorado (10)

Illinois (19)

Maryland (10)

Massachusetts (11)

New York (28)

Delaware (3)

Rhode Island (4)

Vermont (3)

Washington D.C. (3)



04h18 Trump remporte l'Ohio et trois autres Etats, Harris gagne le Colorado Donald Trump a remporté mardi les Etats de l'Ohio, du Kansas, du Montana et de l'Utah, tandis que sa rivale Kamala Harris est elle donnée victorieuse dans le Colorado, selon les projections de grands médias américains. L'Ohio, déjà remporté par le républicain en 2016 et 2020, apporte pas moins de 17 grands électeurs à Donald Trump. Aucun résultat n'est encore tombé pour les sept Etats-clés susceptibles de faire basculer le résultat de l'élection.



04h15 "Si nous gagnons en Pennsylvanie, nous l'emportons", promet Donald Trump Le candidat républicain à la présidence américaine, l'ancien président Donald Trump, a affirmé mardi lors d'un entretien accordé à une radio locale en Pennsylvanie que s'il est victorieux dans cet État pivot, "il remportera le paquet". À lire aussi Présidentielle américaine 2024: "Si nous gagnons en Pennsylvanie, nous l'emportons", promet Donald Trump

04h11 Le point sur les Etats déjà remportés par Harris et Trump Voici les Etats déjà remportés par les deux candidats à la présidentielle américaine, le républicain Donald Trump et la démocrate Kamala Harris, selon les projections des grands médias américains. Entre parenthèses figure le nombre de grands électeurs engrangés par chaque candidat, au total et par Etat. Pour l'emporter, un candidat doit en cumuler 270. L'AFP donne un candidat vainqueur sur la base des projections d'au moins deux grands médias américains.

Pour le moment, aucun candidat n'a remporté un Etat clé pouvant basculer tant d'un côté que de l'autre, et donc décisif pour le résultat final de l'élection. TRUMP (168) Alabama (9)

Arkansas (6)

Caroline du Sud (9)

Dakota du Nord (3)

Dakota du Sud (3)

Floride (30)

Indiana (11)

Kentucky (8)

Louisiane (8)

Missouri (10)

Mississippi (6)

Oklahoma (7)

Tennessee (11)

Texas (40)

Virginie-Occidentale (4)

Wyoming (3) HARRIS (81) Illinois (19)

Maryland (10)

Massachusetts (11)

New York (28)

Delaware (3)

Rhode Island (4)

Vermont (3)

Washington D.C. (3)