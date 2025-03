Un camion en feu sur l'autoroute E42 provoque 1h30 de ralentissements

L'E42 entre l'aire de Spy et Fleurus.

La circulation se fait au pas à cet endroit, ce qui provoque 1h30 de ralentissements entre l'aire de Spy et Fleurus.

D'abord, un véhicule en feu qui se trouve en bande de droite et du milieu sur l'autoroute E42 Namur-Mons. C'est à hauteur de Wanfercée-Baulet, en direction de Mons. La circulation se fait au pas, ce qui provoque 1h15 de ralentissements en ce moment entre l'aire de Spy et Fleurus.

Et puis, toujours ces 2 incidents à signaler :

Sur le ring de Bruxelles, vous perdez 20 minutes entre Expo et Vilvorde, direction Machelen.

Et puis autour de Bruxelles, vous ralentissez ce matin: 35 minutes de perdues depuis l'E411 à l'approche du carrefour Léonard. 25 minutes sur l'E40 entre Haasrode et l'échangeur de Woluwe-Saint-Etienne.

Un véhicule a perdu son chargement de béton sur la Nationale 89 à hauteur de Libramont. La bande de droite est entravée sur un peu plus de 2km en direction de la France. Les pompiers sont sur place et sont en train de dégager la chaussée en ce moment.

07h34

Bouchons sur l'E411 et l'E40

Vous ralentissez ce matin pour rejoindre Bruxelles :

Les ralentissements sont un peu plus conséquents sur l'E411 depuis Wavre et Namur en raison du chantier de Léonard. Vous perdez actuellement 20 minutes entre Hoeilaart et Léonard.

15 minutes de ralentissements entre Waterloo et le carrefour Léonard sur le ring de Bruxelles.

Sur l'E40 Liège-Bruxelles, vous perdez actuellement 25 minutes entre Haasrode et l'échangeur de Woluwe-Saint-Etienne, en direction du ring.

Enfin, si vous rejoignez Bruxelles depuis l'E429 vous perdez 15 minutes entre Tubize et le ring, direction Bruxelles.