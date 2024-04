Ce qui se cache derrière ces publicités frauduleuses appelant à aider des enfants malades sur Facebook: "C'est révoltant, ils jouent sur les émotions"

Partager:

En naviguant sur Facebook, Sarah, 33 ans, tombe sur une publication sponsorisée qui l'interpelle : un enfant gît sur un lit, une multitude de sondes sont plaquées contre son torse et son ventre. En légende de la publicité : "Valérie a besoin de notre aide". Un appel au don qui récolterait déjà plusieurs centaines de milliers d'euros.

La publication interpelle la Bonsvillersoise. Suspicieuse, elle décide de cliquer sur le lien : "C'était louche, d'une photo à l'autre, ce n'était pas le même enfant. En plus, la publication était presque trop bien écrite", relate-t-elle. Nous avons retrouvé la page Facebook derrière cette campagne de publicité : "Valérie - Contre vents et marées". En description, nous pouvons lire : "Aidez Valerie (sic), 6 ans, à lutter contre le sarcome d'Ewing, un cancer rare des os. Après une brève victoire, il est revenu, se propageant rapidement. Des fonds urgents sont nécessaires pour un traitement salvateur à New York".

Chaque publication est accompagnée d'une photo d'une enfant qui s'appellerait Valerie (parfois écrit avec et parfois écrit sans accent aigu). Le 28 février, le ou la modératrice de la page explique : "Je m'appelle Maria et j'ai une fille qui s'appelle Valérie. Je suis désormais arrivée à un tournant où la fin se dessine devant mes propres yeux. Je le sais, ces jours-ci pourraient être les derniers de ma fille - et elle n'a que six ans". S'ensuit une longue histoire, ponctuée d'émojis qui semblent presque déplacés. À la fin du message, un appel au don qui renvoie vers l'adresse "chance-letikva.com", le site n'a qu'une seule campagne active, celle de Valérie. Elle aurait récolté plus de 370.000 $. "C'est hallucinant, c'est dingue les montants", réagit Sarah. "En tapant le nom de l'ASBL, je suis tombée sur des blogs qui parlaient du site, mais il y en a en fait plusieurs, tous liés à des sociétés en Israël". L'un de ces sites, c'est Drove.com. L'entreprise s'occupe de l'aspect crowdfunding de ces sites frauduleux. Selon le chercheur Nazar Tokar, auteur d'une enquête sur Drove, tous ces sites d'arnaque sont associés à deux ONG : Netiv Halev et Meirim Tikva. La première organisation a sa propre page sur Drove.com où l'on peut relever plusieurs incohérences. Mis à part les fautes d'orthographe, y compris dans le nom de l'ONG, l'adresse email générique, une suite de chiffres, est un signal d'alerte important.

Ils jouent sur les sentiments D'autres campagnes existent. Toutes utilisent les mêmes mécanismes : des enfants à l'hôpital qui ont besoin de soins coûteux, et donc, de votre aide. "C'est horrible", regrette Mary Ann, administratrice de Neniu ASBL, une association qui aide les victimes d'arnaque sur Internet. "Ils jouent sur la corde sensible, personne n'a envie que des enfants meurent", ajoute-t-elle. Triste et révoltant. La bénévole est confrontée à ce genre d'arnaque quotidiennement. Plusieurs victimes ont déjà fait appel à son aide : "Ce sont les personnes de plus de 40 ans et surtout les grands-parents avec des grands cœurs, plus sensibles, qui vont se faire avoir. Parfois, ils ont une toute petite pension et ils veulent aider une famille. C'est ça qui est triste et révoltant". Toujours selon elle, ce genre d'escroquerie serait en augmentation : "On voit ce type d'arnaque depuis 4, 5 ans, mais maintenant, c'est vraiment flagrant", explique Mary Ann.