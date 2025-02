Distributeurs de billets: pourquoi Pierre ne parvient-ils plus facilement à trouver des petites coupures?

David constate qu'il est compliqué de retirer des petites coupures dans les nouveaux points de retraits de billets. Il nous a contactés via Alertez-nous afin de savoir pourquoi.

Pourtant, selon Erik Lenoir, porte-parole de l'entreprise Batopin, qui gère le réseau des nouveaux points Cash, plus de 80% des billets demandés par les utilisateurs sont les coupures de 20 et 50 euros. Tous les distributeurs ne proposent donc pas de petites coupures, mais elles existent pourtant.

Les banques peuvent choisir quel montant elles mettent en priorité, et cette décision dépend des préférences des utilisateurs.

À terme, Batopin souhaite proposer un choix plus large dans la moitié des emplacements. En plus des billets de 20 et 50 euros, des billets de 5 euros ou de 10 euros ainsi que des billets de haute valeur seront disponibles. Néanmoins, cela dépendra de l’utilisation observée dans les faits. Par exemple, dans les quartiers étudiants, il y aura davantage de billets de 5 euros.